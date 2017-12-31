Аналитики назвали «десятку» самых часто выставляемых на продажу автомобилей

Агентство «АВТОСТАТ» задалось целью определить марки автомобилей, которые чаще всего выставляют на продажу жители России. Выборка велась только относительно машин, выпущенных в последние 10 лет. Достаточно неожиданно первое место в антирейтинге занял Ford Focus, выпущенный в 2012 году. Объявлений о продаже Focus-2012 эксперты-аналитики насчитали более тысячи только за ноябрь 2017 года. Средняя стоимость подержанного Ford Focus оказалась примерно в диапазоне 500 - 510 тысяч рублей.Почти девятьсот объявлений было подано россиянами, желавшими продать свой автомобиль марки Toyota Corolla 2008 г.в. (средняя цена – 470 000 рублей). 750 владельцев седанов Hyundai Solaris 2011 г.в. (средний ценник – 440 тысяч рублей) также заявили о намерении расстаться с поднадоевшим авто.Далее расположились: тот же Ford Focus, но уже 2007 года выпуска, Hyundai Solaris 2012 г.в. и Toyota Corolla – 2007 г.в., снова Ford Focus (2008 г.в. и 2011 г.в.), а также отечественный седан LADA Granta 2013 г.в. и Toyota Camry 2007 года выпуска.