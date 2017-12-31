Аналитики назвали «десятку» самых часто выставляемых на продажу автомобилей
Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» провели подсчёт автомобилей, выставляемых на продажу в конце уходящего года. Как выяснилось, чаще всего россияне желали избавиться от Ford Focus 2012 года выпуска. На втором месте по количеству предложений оказалась Toyota Corolla 2008 г.в., «замкнул тройку» Hyundai Solaris 2011 г.в.
Агентство «АВТОСТАТ» задалось целью определить марки автомобилей, которые чаще всего выставляют на продажу жители России. Выборка велась только относительно машин, выпущенных в последние 10 лет. Достаточно неожиданно первое место в антирейтинге занял Ford Focus, выпущенный в 2012 году. Объявлений о продаже Focus-2012 эксперты-аналитики насчитали более тысячи только за ноябрь 2017 года. Средняя стоимость подержанного Ford Focus оказалась примерно в диапазоне 500 - 510 тысяч рублей.
Почти девятьсот объявлений было подано россиянами, желавшими продать свой автомобиль марки Toyota Corolla 2008 г.в. (средняя цена – 470 000 рублей). 750 владельцев седанов Hyundai Solaris 2011 г.в. (средний ценник – 440 тысяч рублей) также заявили о намерении расстаться с поднадоевшим авто.
Далее расположились: тот же Ford Focus, но уже 2007 года выпуска, Hyundai Solaris 2012 г.в. и Toyota Corolla – 2007 г.в., снова Ford Focus (2008 г.в. и 2011 г.в.), а также отечественный седан LADA Granta 2013 г.в. и Toyota Camry 2007 года выпуска.
Агентство «АВТОСТАТ» задалось целью определить марки автомобилей, которые чаще всего выставляют на продажу жители России. Выборка велась только относительно машин, выпущенных в последние 10 лет. Достаточно неожиданно первое место в антирейтинге занял Ford Focus, выпущенный в 2012 году. Объявлений о продаже Focus-2012 эксперты-аналитики насчитали более тысячи только за ноябрь 2017 года. Средняя стоимость подержанного Ford Focus оказалась примерно в диапазоне 500 - 510 тысяч рублей.
Почти девятьсот объявлений было подано россиянами, желавшими продать свой автомобиль марки Toyota Corolla 2008 г.в. (средняя цена – 470 000 рублей). 750 владельцев седанов Hyundai Solaris 2011 г.в. (средний ценник – 440 тысяч рублей) также заявили о намерении расстаться с поднадоевшим авто.
Далее расположились: тот же Ford Focus, но уже 2007 года выпуска, Hyundai Solaris 2012 г.в. и Toyota Corolla – 2007 г.в., снова Ford Focus (2008 г.в. и 2011 г.в.), а также отечественный седан LADA Granta 2013 г.в. и Toyota Camry 2007 года выпуска.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 12:00