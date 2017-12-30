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О последних днях Владимира Шаинского рассказала вдова композитора
Вдова Владимира Яковлевича Шаинского рассказала журналистам о последних днях 92-летнего композитора.
О последних днях Владимира Шаинского рассказала вдова композитора


Вдова известного композитора Владимира Шаинского рассказала журналистам, что родные надеялись встретить вместе с ним Новый год, несмотря на то, что композитор чувствовал себя в последние дни неважно.

Со слов Светланы, до последнего дня Владимир Яковлевич пресекал всяческие разговоры на тему болезней и завещания и цеплялся за жизнь. За несколько дней до смерти 92-летнего композитора его приехали навестить близкие и родные. Шаинский тогда уже практически не разговаривал, но все понимал и отвечал при помощи жестов.

24 декабря семья композитора отметила вместе с ним в госпитале католическое Рождество, красиво украсив палату и проведя с ним весь день. Спустя несколько часов после празднования Светлане сообщили трагическую новость о смерти Владимира Яковлевича.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:38
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