В самолет рейса Кутаиси-Греция ударила молния

В субботу, 30 декабря, самолет венгерской авиакомпании Wizz Air «атаковала» молния. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.Авиаборт выполнял рейс W66401 из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала.Самолет уже подлетал к аэропорту Кавалы, как в него ударила молния. Борт пришлось перенаправить в международный аэропорт Софии.После завершения инспекции борта авиакомпания примет решение, каким образом пассажиров доставить до места назначения.Как передала телекомпания «Рустави 2», больше пяти часов пассажиры находятся в Софийском аэропорту, они не могут связаться с грузинским консульством, чтобы дипломаты ускорили решение возникшей проблемы.