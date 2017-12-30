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В самолет рейса Кутаиси-Греция ударила молния
В субботу, 30 декабря, самолет венгерской авиакомпании Wizz Air «атаковала» молния. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

В самолет рейса Кутаиси-Греция ударила молния


Авиаборт выполнял рейс W66401 из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала.
Самолет уже подлетал к аэропорту Кавалы, как в него ударила молния. Борт пришлось перенаправить в международный аэропорт Софии.

После завершения инспекции борта авиакомпания примет решение, каким образом пассажиров доставить до места назначения.

Как передала телекомпания «Рустави 2», больше пяти часов пассажиры находятся в Софийском аэропорту, они не могут связаться с грузинским консульством, чтобы дипломаты ускорили решение возникшей проблемы.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 19:48
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