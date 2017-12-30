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Марго Овсянникова и Саймон Марданшин стали парой
Участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, которая никак не могла определиться, с кем строить любовь на Сейшельских островах, остановилась на Саймоне Марданшине.

Марго разместила в соц-сети новый снимок, где изображена целующейся с Саймоном, и окончательно решила, что загорелый атлет нравится ей больше всех остальных парней на "Острове любви".

Марго Овсянникова и Саймон Марданшин стали парой

Саймон, в свою очередь, тоже понял, что лучше девушки на острове не найти и можно перейти к более серьёзным отношениям. При этом прежде парень говорил, что ничего не почувствовал к гламурной блондинке даже после "волшебства".

До этого Овсянникова и Марданшин являлись просто друзьями, однако в какой-то момент о себе дала знать трещина во взаимопонимании, после чего молодые люди поссорились, но потом опять помирились, поняв, что между ними что-то больше дружбы.

Не так давно Овсянникова отказалась от попыток строить отношения с Иосифом Оганесяном, который понравился ей сразу, как только она попала на "Дом-2". К слову, и бывший парень Александры Черно признался, что не хочет строить отношения ни с кем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:18
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