Марго Овсянникова и Саймон Марданшин стали парой

Марго разместила в соц-сети новый снимок, где изображена целующейся с Саймоном, и окончательно решила, что загорелый атлет нравится ей больше всех остальных парней на "Острове любви".Саймон, в свою очередь, тоже понял, что лучше девушки на острове не найти и можно перейти к более серьёзным отношениям. При этом прежде парень говорил, что ничего не почувствовал к гламурной блондинке даже после "волшебства".До этого Овсянникова и Марданшин являлись просто друзьями, однако в какой-то момент о себе дала знать трещина во взаимопонимании, после чего молодые люди поссорились, но потом опять помирились, поняв, что между ними что-то больше дружбы.Не так давно Овсянникова отказалась от попыток строить отношения с Иосифом Оганесяном, который понравился ей сразу, как только она попала на "Дом-2". К слову, и бывший парень Александры Черно признался, что не хочет строить отношения ни с кем.