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Эксперты дали высокие оценки новым автомобилям Toyota Camry
Специалисты протестировали новые автомобили Toyota Camry LE, XLE, SE и XSE, которые должны выйти на рынок России в следующем году. Эксперты дали им высокие оценки и отметили, что это поколение выполнено совсем по-другому.

Эксперты дали высокие оценки новым автомобилям Toyota Camry


Так в качестве двигателя для Camry XSE и XLE представлен 3,5-литровый агрегат с шестью цилиндрами и максимальной отдачей в 301 л.с. Другие модификации получили 2,5-литровый мотор, а также газовые и электрические силовые установки. В основном встречается 8-ступенчатая коробка передач.

Автомобиль Toyota Camry XSE стал более комфортабельным в отличие от других моделей Camry. В салоне доступна система двухзонального климат-контроля. Также присутствует система экстренного торможения и технология слежения за полосой движения автомобиля. Сидения в салоне обиты кожей. Стоит отметить и мультимедийную систему.

Базовая модификация модели Camry XSE обойдется покупателю в 29 895 долларов. При этом ее оснастят 4-цилиндровым мотором.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
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