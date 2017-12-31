Эксперты дали высокие оценки новым автомобилям Toyota Camry

Так в качестве двигателя для Camry XSE и XLE представлен 3,5-литровый агрегат с шестью цилиндрами и максимальной отдачей в 301 л.с. Другие модификации получили 2,5-литровый мотор, а также газовые и электрические силовые установки. В основном встречается 8-ступенчатая коробка передач.Автомобиль Toyota Camry XSE стал более комфортабельным в отличие от других моделей Camry. В салоне доступна система двухзонального климат-контроля. Также присутствует система экстренного торможения и технология слежения за полосой движения автомобиля. Сидения в салоне обиты кожей. Стоит отметить и мультимедийную систему.Базовая модификация модели Camry XSE обойдется покупателю в 29 895 долларов. При этом ее оснастят 4-цилиндровым мотором.