Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год

Уже скоро праздник постучится в двери. Многие уже сейчас готовятся к завтрашнему застолью, предполагая встретить Новый год традиционно в кругу семьи.А вот отечественные звезды будут встречать праздник по-разному. Например, Татьяна Буланова очередной Новый год погрузится полностью в работу. Лишь совсем немного певица побудет в эту ночь в семейном кругу и профессиональные обязанности позовут ее работать. Кстати, и свой самый запоминающийся праздник Буланова провела, работая: сев в московский поезд со своим коллективом в 1991 году, она сошли на перрон лишь в 1992-м.Актер Иван Краско с молодой супругой собираются погрузиться в уединение и романтику в самом Париже. Они уже предвкушают шарм рождественских ярмарок, изысканное французское шампанское и грандиозный салют рядом с Эйфелевой башней.Ведущий солист Мариинки Василий Герелло обычно празднует с семьей. Особых новогодних запросов к столу оперный певец не имеет, он готов посидеть и за скромным, не привередливым столом. А чтобы ко 2 января с успехом приступить к работе, вместо шампанского Василий пьет минеральную воду.Непьющий депутат и борец за ценности семьи Виталий Милонов сам встречает приходящий год трезво, а вот своим гостям немного выпить не запрещает. Ребятня, получив подарки после боя курантов идет спать, а взрослые продолжают праздновать в дружеской и веселой компании.