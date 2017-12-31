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В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Специалисты из Мексики намерены отправить на Луну 8 роботов. Так умные устройства будут заниматься установкой солнечных батарей на поверхности спутника Земли.

В 2019 году на Луну отправят 8 роботов


Данным проектом будет заниматься группа ученых из компании Astrobiotic Technology. Инженеры этого стартапа уже продемонстрировали ученому миру возможности своего умного робота. Именно такой образец отправится на Луну в 2019 году.

По данным специалистов, роботы будут отправлены в разные уголки Луны, но их общей целью станет сборка большой солнечной панели для получения энергии Солнца. Мексиканские ученые твердо уверены в том, что их разработка позволит сделать настоящий прорыв в области роботизированных технологий для изучения космоса. Они надеются, что с помощью их проекта можно будет изучить все планеты Солнечной системы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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