В 2019 году на Луну отправят 8 роботов

Данным проектом будет заниматься группа ученых из компании Astrobiotic Technology. Инженеры этого стартапа уже продемонстрировали ученому миру возможности своего умного робота. Именно такой образец отправится на Луну в 2019 году.По данным специалистов, роботы будут отправлены в разные уголки Луны, но их общей целью станет сборка большой солнечной панели для получения энергии Солнца. Мексиканские ученые твердо уверены в том, что их разработка позволит сделать настоящий прорыв в области роботизированных технологий для изучения космоса. Они надеются, что с помощью их проекта можно будет изучить все планеты Солнечной системы.