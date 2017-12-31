В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Специалисты из Мексики намерены отправить на Луну 8 роботов. Так умные устройства будут заниматься установкой солнечных батарей на поверхности спутника Земли.
Данным проектом будет заниматься группа ученых из компании Astrobiotic Technology. Инженеры этого стартапа уже продемонстрировали ученому миру возможности своего умного робота. Именно такой образец отправится на Луну в 2019 году.
По данным специалистов, роботы будут отправлены в разные уголки Луны, но их общей целью станет сборка большой солнечной панели для получения энергии Солнца. Мексиканские ученые твердо уверены в том, что их разработка позволит сделать настоящий прорыв в области роботизированных технологий для изучения космоса. Они надеются, что с помощью их проекта можно будет изучить все планеты Солнечной системы.
Данным проектом будет заниматься группа ученых из компании Astrobiotic Technology. Инженеры этого стартапа уже продемонстрировали ученому миру возможности своего умного робота. Именно такой образец отправится на Луну в 2019 году.
По данным специалистов, роботы будут отправлены в разные уголки Луны, но их общей целью станет сборка большой солнечной панели для получения энергии Солнца. Мексиканские ученые твердо уверены в том, что их разработка позволит сделать настоящий прорыв в области роботизированных технологий для изучения космоса. Они надеются, что с помощью их проекта можно будет изучить все планеты Солнечной системы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00