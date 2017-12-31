Ученые: Квазарные ветры черных дыр могут влиять на зарождение звезд и формирование галактик
Ученые США подробно изучили данные о галактике 3С 298 и пришли к заключению, что она образовалась из-за появления массивной черной дыры. Размер скопления звезд оказался гораздо меньшим, чем предполагалось. Астрофизики полагают, что в процесс его формирования вмешались квазарные ветры.
В процессе более ранних исследований ученые заключили, что потоки мощных ветров, разбрасываемых черными дырами, могут достигать наиболее отдаленных участков галактики. Они считают, что черная дыра, которая занимает место в центре 3С 298, образовалась намного ранее своей «молодой хозяйки». Возраст ее примерно 13,8 миллиардов лет. Квазарные галактики, находящиеся близ Млечного пути, во многом зависят от размеров своих черных дыр. Чем массивнее последние, тем крупнее галактики. Однако дело с 3С 298 обстоит иначе: по расчетам ученых, она как минимум в 100 раз крупнее.
Сделав тщательный анализ всех данных, ученые пришли единому мнению, что элементы галактики 3С 298 после образования черной дыры объединились. В будущем, по мнению экспертов, объединение светил может приблизиться к массе черной дыры, в силу слияния с другими галактиками.
В процессе более ранних исследований ученые заключили, что потоки мощных ветров, разбрасываемых черными дырами, могут достигать наиболее отдаленных участков галактики. Они считают, что черная дыра, которая занимает место в центре 3С 298, образовалась намного ранее своей «молодой хозяйки». Возраст ее примерно 13,8 миллиардов лет. Квазарные галактики, находящиеся близ Млечного пути, во многом зависят от размеров своих черных дыр. Чем массивнее последние, тем крупнее галактики. Однако дело с 3С 298 обстоит иначе: по расчетам ученых, она как минимум в 100 раз крупнее.
Сделав тщательный анализ всех данных, ученые пришли единому мнению, что элементы галактики 3С 298 после образования черной дыры объединились. В будущем, по мнению экспертов, объединение светил может приблизиться к массе черной дыры, в силу слияния с другими галактиками.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:45