Ученые: Квазарные ветры черных дыр могут влиять на зарождение звезд и формирование галактик

В процессе более ранних исследований ученые заключили, что потоки мощных ветров, разбрасываемых черными дырами, могут достигать наиболее отдаленных участков галактики. Они считают, что черная дыра, которая занимает место в центре 3С 298, образовалась намного ранее своей «молодой хозяйки». Возраст ее примерно 13,8 миллиардов лет. Квазарные галактики, находящиеся близ Млечного пути, во многом зависят от размеров своих черных дыр. Чем массивнее последние, тем крупнее галактики. Однако дело с 3С 298 обстоит иначе: по расчетам ученых, она как минимум в 100 раз крупнее.Сделав тщательный анализ всех данных, ученые пришли единому мнению, что элементы галактики 3С 298 после образования черной дыры объединились. В будущем, по мнению экспертов, объединение светил может приблизиться к массе черной дыры, в силу слияния с другими галактиками.