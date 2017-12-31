Криштиану Роналду собирается заняться бизнесом после футбола

Так нападающий мадридского «Реала» отметил, что на данный момент кроме футбола он занимается бизнесом. Роналду открыл свои тренажерные залы, отели, а также у португальца есть свой собственный бренд одежды. Он считает, что после окончания карьеры должен заниматься чем-то интересным. Таким образом, футболист выбрал бизнес.Стоит отметить, что в конце этого лета звезда футбола открыл два отеля. Располагаются они в престижной части столицы Португалии. Напомним, что Роналду этой осенью стал самым богатым спортсменом Европейского континента, поскольку смог заработать 93 миллиона долларов.