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Криштиану Роналду собирается заняться бизнесом после футбола
В рамках интервью с Алессандро Дель Пьеро Криштиану Роналду рассказал о том, что он собирается стать бизнесменом и снимать кино. Футболист считает, что его ждет прекрасная жизнь после спортивной карьеры.

Криштиану Роналду собирается заняться бизнесом после футбола


Так нападающий мадридского «Реала» отметил, что на данный момент кроме футбола он занимается бизнесом. Роналду открыл свои тренажерные залы, отели, а также у португальца есть свой собственный бренд одежды. Он считает, что после окончания карьеры должен заниматься чем-то интересным. Таким образом, футболист выбрал бизнес.

Стоит отметить, что в конце этого лета звезда футбола открыл два отеля. Располагаются они в престижной части столицы Португалии. Напомним, что Роналду этой осенью стал самым богатым спортсменом Европейского континента, поскольку смог заработать 93 миллиона долларов.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15
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