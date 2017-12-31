В Якутии местный умелец сделал целую собачью упряжку из навоза
В сетях были опубликованы фото шедевра якутского умельца Михаила Баппосова, порадовавшего жителей поселения Уолбы новым сюрпризом. Он сделал целую собачью упряжку из навоза и подручных материалов, посвятив ее Новому году.
Пользователи сетей сразу отметили, что животные похожи на настоящие аналоги, и готовы везти своего хозяина по снегу на санях. Местный скульптор использовал кроме основного сырья палки и сухую траву. Чтобы точно передать образ грядущей Собаки, он потратил 100 кг главного материала.
Люди были рады посмотреть на такое чудо, а также высоко оценили талант человека, способного сделать фигурки домашних питомцев соответствующих размеров. Мастер еще соорудил будку, куда поместил одного из своих героев, с довольным видом смотрящего на посетителей.
Пользователи сетей сразу отметили, что животные похожи на настоящие аналоги, и готовы везти своего хозяина по снегу на санях. Местный скульптор использовал кроме основного сырья палки и сухую траву. Чтобы точно передать образ грядущей Собаки, он потратил 100 кг главного материала.
Люди были рады посмотреть на такое чудо, а также высоко оценили талант человека, способного сделать фигурки домашних питомцев соответствующих размеров. Мастер еще соорудил будку, куда поместил одного из своих героев, с довольным видом смотрящего на посетителей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00