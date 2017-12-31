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Эксперты узнали, какие смартфоны стали самыми популярными в канун Нового года
Аналитики из Flurry Analytics исследовали продажи смартфонов в период с 19 по 15 декабря. Оказалось, что модели iPhone 7 и iPhone 6 стали самыми популярными на рынке в преддверии новогодних праздников.

Эксперты узнали, какие смартфоны стали самыми популярными в канун Нового года


Сначала эксперты определили самых популярных производителей мобильной электроники. Так аналитики выделили сразу компанию Apple. Вторую строчку этого рейтинга занял южнокорейский бренд Samsung. Таким образом, эти две компании заняли 44% и 26% новогоднего рынка. Среди остальных следует выделить такие бренды как Huawei, Xiaomi, Motorola, LG и OPPO. Самое последнее место отдали Vivo.

Среди аппаратов лучшими стали iPhone 7 и iPhone 6. В итоге доля их продаж составила 30%. На третьем месте среди «яблочных» девайсов оказался iPhone X.

Интересно, что также был составлен рейтинг популярных размеров экрана. Так 53% купленных устройств оказались с диагональю от 5 до 6,9 дюйма. Чуть меньше покупались смартфоны с размерами не более 4,9 дюйма.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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