Хейтеры уверены, что Екатерина Колисниченко хочет увести Иосифа Пригожина у Валерии

Слухи об отношениях, которые, по словам некоторых фолловеров, возможно, связывают телезвезду и супруга Валерии, появились после появления их совместной фотографии на странице Колисниченко в Instagram, где продюсер с интересом смотрит на Екатерину.Ранее, напомним, Колисниченко хотела стать певицей за счёт Макса Фадеева, в грубой форме не давшего никаких шансов на становление новой участницей Serebro не только Екатерине, но и всем остальным особам, имеющим отношение к телестройке ТНТ.Сейчас Екатерина, как считают пользователи Сети, "обрабатывает" Пригожина по полной программе. Впрочем, учитывая факт, что встреча девушки с продюсером состоялась, успехи в этом деле миловидная блондинка делает весомые.Нашлись, конечно, и те, кто теперь обвиняет Колисниченко в намерении разрушить чужую семью, и эти люди не сомневаются, что Екатерина намерена стать и певицей, и девушкой Пригожина.