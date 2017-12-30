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Хейтеры уверены, что Екатерина Колисниченко хочет увести Иосифа Пригожина у Валерии
Экс-участница "Дома-2" Екатерина Колисниченко, которая никак не может прорваться на сцену, сдружилась с продюсером Иосифом Пригожиным, и теперь СМИ пишут не только о скором сотрудничестве, но и о возможном новом романе.

Слухи об отношениях, которые, по словам некоторых фолловеров, возможно, связывают телезвезду и супруга Валерии, появились после появления их совместной фотографии на странице Колисниченко в Instagram, где продюсер с интересом смотрит на Екатерину.

Хейтеры уверены, что Екатерина Колисниченко хочет увести Иосифа Пригожина у Валерии

Ранее, напомним, Колисниченко хотела стать певицей за счёт Макса Фадеева, в грубой форме не давшего никаких шансов на становление новой участницей Serebro не только Екатерине, но и всем остальным особам, имеющим отношение к телестройке ТНТ.

Хейтеры уверены, что Екатерина Колисниченко хочет увести Иосифа Пригожина у Валерии

Сейчас Екатерина, как считают пользователи Сети, "обрабатывает" Пригожина по полной программе. Впрочем, учитывая факт, что встреча девушки с продюсером состоялась, успехи в этом деле миловидная блондинка делает весомые.

Нашлись, конечно, и те, кто теперь обвиняет Колисниченко в намерении разрушить чужую семью, и эти люди не сомневаются, что Екатерина намерена стать и певицей, и девушкой Пригожина.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:25
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