В Израиле найден прах легионера древнего Рима в кухонном горшке
Археологи Управления древностей Израиля, при раскопках места древнего военного лагеря, обнаружили старинный кухонный горшок, содержимым которого оказался прах, принадлежащий древнеримскому легионеру. Учеными найдены так же несколько сотен других артефактов.
Обнаруженный предмет, в форме горшка, был найден в глубине рукотворной пещеры. Специалисты кремировали останки. Как предположили эксперты, в сосуде находится захоронение солдата. На данной территории, во II-III веках нашей эры, было место квартирования лагеря VI легиона, принимавшего участие в процессе подавления восстания Бар - Кохбы.
Попутно, ученые раскопали остатки каменных сооружений, среди которых отмечена конструкция монументальных ворот центрального входа в расположение лагеря. Здесь было место нахождения штаба легиона, где проживали высшие чины и хранилась казна. Здесь же было обнаружено святилище легиона, представленное изображением символа орла на щите. Как рассказали археологи, вся центральная часть площади находилась среди огромных колоннад, окружавших ее.
Обнаруженный предмет, в форме горшка, был найден в глубине рукотворной пещеры. Специалисты кремировали останки. Как предположили эксперты, в сосуде находится захоронение солдата. На данной территории, во II-III веках нашей эры, было место квартирования лагеря VI легиона, принимавшего участие в процессе подавления восстания Бар - Кохбы.
Попутно, ученые раскопали остатки каменных сооружений, среди которых отмечена конструкция монументальных ворот центрального входа в расположение лагеря. Здесь было место нахождения штаба легиона, где проживали высшие чины и хранилась казна. Здесь же было обнаружено святилище легиона, представленное изображением символа орла на щите. Как рассказали археологи, вся центральная часть площади находилась среди огромных колоннад, окружавших ее.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30