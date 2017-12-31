В Израиле найден прах легионера древнего Рима в кухонном горшке

Обнаруженный предмет, в форме горшка, был найден в глубине рукотворной пещеры. Специалисты кремировали останки. Как предположили эксперты, в сосуде находится захоронение солдата. На данной территории, во II-III веках нашей эры, было место квартирования лагеря VI легиона, принимавшего участие в процессе подавления восстания Бар - Кохбы.Попутно, ученые раскопали остатки каменных сооружений, среди которых отмечена конструкция монументальных ворот центрального входа в расположение лагеря. Здесь было место нахождения штаба легиона, где проживали высшие чины и хранилась казна. Здесь же было обнаружено святилище легиона, представленное изображением символа орла на щите. Как рассказали археологи, вся центральная часть площади находилась среди огромных колоннад, окружавших ее.