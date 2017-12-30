В Петербурге водителей развеселил Дед Мороз-байкер

Затем волшебник решил продолжить удивлять горожан и прокатился по улицам, развлекая народ громкими песнями, раздающимися из динамиков. Во время остановок байкер поздравлял всех владельцев транспорта с Новым годом, и желал им счастья.Аналогичное шоу прошло в Ставрополье, где команда его коллег промчалась в костюмах вместе со Снегурочками по городу. Недавно эксперты сделали опрос, в процессе которого интересовались, что россияне хотят пожелать своим близким людям на новогодние праздники. В большинстве ответов звучали слова о здоровье и счастье.