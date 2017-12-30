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В Петербурге водителей развеселил Дед Мороз-байкер
Водители из Петербурга были в восторге, заметив на Васильевском острове Деда Мороза-байкера. Столь необычный новогодний персонаж на мотоцикле сразу поднял людям настроение перед праздником.

Затем волшебник решил продолжить удивлять горожан и прокатился по улицам, развлекая народ громкими песнями, раздающимися из динамиков. Во время остановок байкер поздравлял всех владельцев транспорта с Новым годом, и желал им счастья.

В Петербурге водителей развеселил Дед Мороз-байкер


Аналогичное шоу прошло в Ставрополье, где команда его коллег промчалась в костюмах вместе со Снегурочками по городу. Недавно эксперты сделали опрос, в процессе которого интересовались, что россияне хотят пожелать своим близким людям на новогодние праздники. В большинстве ответов звучали слова о здоровье и счастье.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:08
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