Ученые: Человек может жить без желудка и еще без шести органов

Ученые говорят о человеческом организме, как об уникальном механизме, способным функционировать без нескольких органов.Относительно полноценно человек может жить без желудка. В случае онкологического заболевания или травмы желудок могут удалить. Тогда хирурги соединяют пищевод с тонким кишечником. Человек питается, как и раньше, но добавляя в еду больше витаминов.Жизнь может протекать и без селезенки, выполняющей иммунную функцию. Потому как эту роль может взять на себя печень и другие лимфоидные ткани.Мужчины и женщины способны жить без внутренних репродуктивных органов (яички и яичники). Эти органы являются парными, и если у одного из партнеров они повреждены, а у другого – нет, то можно иметь детей.Часто удаляют толстую кишку. После этой операции большинство выживают.Желчный пузырь – резервуар для желчи, вырабатываемой печенью для расщепления жиров. В случае образования желчных камней, желчный пузырь удаляют.Аппендикс. В случае его воспаления – аппендицита – аппендикс удаляют.Человек может жить с одной почкой.