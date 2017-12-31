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Ученые: Человек может жить без желудка и еще без шести органов
Ученые говорят о человеческом организме, как об уникальном механизме, способным функционировать без нескольких органов.

Ученые: Человек может жить без желудка и еще без шести органов


Относительно полноценно человек может жить без желудка. В случае онкологического заболевания или травмы желудок могут удалить. Тогда хирурги соединяют пищевод с тонким кишечником. Человек питается, как и раньше, но добавляя в еду больше витаминов.

Жизнь может протекать и без селезенки, выполняющей иммунную функцию. Потому как эту роль может взять на себя печень и другие лимфоидные ткани.

Мужчины и женщины способны жить без внутренних репродуктивных органов (яички и яичники). Эти органы являются парными, и если у одного из партнеров они повреждены, а у другого – нет, то можно иметь детей.

Часто удаляют толстую кишку. После этой операции большинство выживают.

Желчный пузырь – резервуар для желчи, вырабатываемой печенью для расщепления жиров. В случае образования желчных камней, желчный пузырь удаляют.

Аппендикс. В случае его воспаления – аппендицита – аппендикс удаляют.

Человек может жить с одной почкой.
Общество / Наука
Добавил: George21 Сегодня, 09:15
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