Катя Семенова начинает новый год и новую жизнь с татуировки

В новом году Катя Семенова готова к переменам и начинает новую жизнь, сделав татуировку.Осенью нынешнего года стало известно, что муж певицы Екатерины Семеновой изменил ей, и она подала на развод. В новом году звезда 80-х готовится к переменам, и начать их она решила с татуировки.Под снимком, на котором Катя демонстрирует свое тату, она написала: «Извините, что пока еще не очень красиво, но терпения нет, хочется похвастаться».Напомним, Семенова прожила в браке 25 лет с Михаилом Церишенко, пара всегда поражала идиллией в семейных отношениях. Но, как оказалось, супруг годами изменял Екатерине.