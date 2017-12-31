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Катя Семенова начинает новый год и новую жизнь с татуировки
В новом году Катя Семенова готова к переменам и начинает новую жизнь, сделав татуировку.
Катя Семенова начинает новый год и новую жизнь с татуировки


Осенью нынешнего года стало известно, что муж певицы Екатерины Семеновой изменил ей, и она подала на развод. В новом году звезда 80-х готовится к переменам, и начать их она решила с татуировки.

Под снимком, на котором Катя демонстрирует свое тату, она написала: «Извините, что пока еще не очень красиво, но терпения нет, хочется похвастаться».

Катя Семенова начинает новый год и новую жизнь с татуировки


Напомним, Семенова прожила в браке 25 лет с Михаилом Церишенко, пара всегда поражала идиллией в семейных отношениях. Но, как оказалось, супруг годами изменял Екатерине.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:00
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