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В Екатеринбурге Деды Морозы с оголенными торсами устроили забег по улицам
Жители Екатеринбурга с удовольствием наблюдали за необычным забегом Дедов Морозов, решивших показать свои оголенные торсы. Волшебные персонажи были в шапках и шортах, не забыв надеть бороды.

Такую акцию местные моржи проводят не в первый раз, так как раньше мужчины еще купались в проруби после традиционной пробежки. На этот раз они решили тоже порадовать земляков здоровым образом жизни, несмотря на холодную погоду.

В Екатеринбурге Деды Морозы с оголенными торсами устроили забег по улицам


Многие участники отметили, что в это время года лучше всего заниматься легкой атлетикой, потому что организму проще выработать тепло и активизироваться. Потому замерзнуть во время бега сможет только ленивая личность, а зрители сразу поинтересовались, куда сказочные герои дели своих Снегурочек, после чего поблагодарили всех за чудесное зрелище.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:33
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