В Екатеринбурге Деды Морозы с оголенными торсами устроили забег по улицам

Такую акцию местные моржи проводят не в первый раз, так как раньше мужчины еще купались в проруби после традиционной пробежки. На этот раз они решили тоже порадовать земляков здоровым образом жизни, несмотря на холодную погоду.Многие участники отметили, что в это время года лучше всего заниматься легкой атлетикой, потому что организму проще выработать тепло и активизироваться. Потому замерзнуть во время бега сможет только ленивая личность, а зрители сразу поинтересовались, куда сказочные герои дели своих Снегурочек, после чего поблагодарили всех за чудесное зрелище.