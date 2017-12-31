TamTam мессенджер запускает десктопное приложение и звонки с компьютера

По обещаниям разработчиков, приложение поддерживает возможности, соответствующие веб - версии TamTam, сюда включают переписку и создание персональных чатов, добавление контактов, отправка файлов, видео, фото. Пользователям также доступно создание каналов и публичных чатов, с возможностью включения ссылок. Также действует подписка на каналы от СМИ, звезд и блогеров.Приложение TamTam запущено в мае 2017 года, проект принадлежит холдингу Mail.RuGroup. Оно создано на базе прошлогоднего старта мессенджера «ОК Сообщения» из социальной сети Одноклассники, которое и заменило в магазинах приложений.В Google Play и App Store доступна бесплатная загрузка TamTam для платформ на базе iOS и Android. Узнать про десктопный клиент и веб-версию можно по адресу tamtam.chat.