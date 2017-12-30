Рустам Солнцев потратит на новогодние праздники более миллиона рублей

"Я могу позволить себе отдыхать на широкую ногу, поэтому поездка обойдется нам в один миллион 200 тысяч рублей", - сказал воодушевлённый предстоящей поездкой Рустам.

Рустам не из тех, кто желает тихо проводить новогодние праздники в семейном кругу, тем более что зарабатывает он достаточно, чтобы потратить на веселье большую сумму.Солнцев рассказал, что сперва отправится в Гонконг, где хочет побывать на пике Виктория, откуда, как он слышал, открывается отличный вид. Потом полетит на Фиджи, где очень пленят его пещеры Наихехе. В компанию ему составит его старый друг.Рустам Солнцев появился на телепроекте "Дом-2" в 2005 году, став наряду с Ольгой Бузовой, Маем Абрикосовым, Романом Третьяковым одним из первых участников нового шоу, к которым применялись более жесткие правила, чем сейчас. В общей сложности он приходил на проект трижды в разное время.