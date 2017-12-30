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Дарина Маркина чудом осталась жива, упав со второго этажа на "Острове любви"
Бывшая участница "Дома-2" Дарина Маркина, которая в данный момент сожительствует с Никитой Кузнецовым в квартире, выданной проектом за победу пары в конкурсе "Любовь года", едва осталась жива после падения со второго этажа виллы.

Этот случай, рассказанный поклонником реалити-шоу Сергеем Ляпиным, получающим подобную информацию от охранников, следящих за порядком на периметре, дал знать о себе, когда Маркина являлась жительницей телестройки и находилась на Сейшельских островах.

Дарина Маркина чудом осталась жива, упав со второго этажа на "Острове любви"

О точных причинах чрезвычайного происшествия никто не знает, но фотография, на которой Дарина запечатлена с перевязанными ногами возле костылей уже есть в Интернете. Фанат творения ТНТ не только разместил в соц-сети снимок, но и написал, что жизнь на "Острове любви" кажется райской лишь на экранах.

Дарина Маркина чудом осталась жива, упав со второго этажа на "Острове любви"

Ляпин предполагает, что африканский климат может свести с ума кого угодно, в связи с чем несчастные случаи вполне могут происходить. Кроме того, виноградный сок также мог сыграть свою роль в случае с Дариной.

При этом о печальной истории с Маркиной не говорили в эфирах, пытаясь скрыть инцидент, который может негативно сказаться на репутации "Дома-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 17:47
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