Дарина Маркина чудом осталась жива, упав со второго этажа на "Острове любви"

Этот случай, рассказанный поклонником реалити-шоу Сергеем Ляпиным, получающим подобную информацию от охранников, следящих за порядком на периметре, дал знать о себе, когда Маркина являлась жительницей телестройки и находилась на Сейшельских островах.О точных причинах чрезвычайного происшествия никто не знает, но фотография, на которой Дарина запечатлена с перевязанными ногами возле костылей уже есть в Интернете. Фанат творения ТНТ не только разместил в соц-сети снимок, но и написал, что жизнь на "Острове любви" кажется райской лишь на экранах.Ляпин предполагает, что африканский климат может свести с ума кого угодно, в связи с чем несчастные случаи вполне могут происходить. Кроме того, виноградный сок также мог сыграть свою роль в случае с Дариной.При этом о печальной истории с Маркиной не говорили в эфирах, пытаясь скрыть инцидент, который может негативно сказаться на репутации "Дома-2".