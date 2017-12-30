В 2017 году «Абрау-Дюрсо» продала рекордное количество бутылок шампанского

Прирост продаж игристых вин в 2017 году составит ориентировочно 14%, информирует агентство "Прайм". Объем выручки компании достиг 3,31 млрд руб. за 9 месяцев текущего года. Генеральный директор ТД "Абрау" Олег Петько указывает на негативную тенденцию, сформировавшуюся на российском рынке вино-водочных изделий, однако прибыль "Абрау-Дюрсо" - закономерный результат плодотворной работы, ведущейся с 2007 года.В группу компаний входит и завод по изготовлению шампанского "Абрау-Дюрсо", а также курорт Краснодарского края по винному туризму, виноградники и прочая инфраструктура по изготовлению игристых вин. Продукция завода импортируется в 15 государств, в том числе в Германию, Израиль, КНР, Латвию и страны СНГ.