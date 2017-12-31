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На орбите Земли происходит нечто странное, считают конспирологи
Конспирологи не дремлют и опять узрели очередной мировой заговор в недавнем массовом запуске спутников на орбиту Земли сразу несколькими продвинутыми странами мира. В этом практически синхронном космическом событии, по мнению конспирологов, сокрыта некая глобальная тайна, которую правительства не собираются оглашать народам.

На орбите Земли происходит нечто странное, считают конспирологи


На протяжении нескольких дней с 22 по 26 декабря текущего уходящего года Япония, Россия, США и Китай практически одновременно запустили ракеты-носители с разным количеством спутников на борту. Больше всего спутников оказалось у Соединенных Штатов – 10 спутников были отправлены на орбиту нашей планеты. Самым загадочным оказался китайский запуск 26 декабря, так как количество спутников заявлено не было, а потому неизвестно, сколько же их отправил Пекин или отправлял ли он спутники, или нечто совсем иное.

Официальная версия властей вышеперечисленных стран гласит, что спутники запущены для отслеживания погодных условий и восстановления связи, однако конспирологи, как всегда, уверены в том, что их обманывают, и на орбите Земли, на самом деле, происходит нечто странное и непонятное. Но только вот что именно, теоретики ответить и сами не могут.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:00
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