На орбите Земли происходит нечто странное, считают конспирологи

На протяжении нескольких дней с 22 по 26 декабря текущего уходящего года Япония, Россия, США и Китай практически одновременно запустили ракеты-носители с разным количеством спутников на борту. Больше всего спутников оказалось у Соединенных Штатов – 10 спутников были отправлены на орбиту нашей планеты. Самым загадочным оказался китайский запуск 26 декабря, так как количество спутников заявлено не было, а потому неизвестно, сколько же их отправил Пекин или отправлял ли он спутники, или нечто совсем иное.Официальная версия властей вышеперечисленных стран гласит, что спутники запущены для отслеживания погодных условий и восстановления связи, однако конспирологи, как всегда, уверены в том, что их обманывают, и на орбите Земли, на самом деле, происходит нечто странное и непонятное. Но только вот что именно, теоретики ответить и сами не могут.