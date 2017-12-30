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Тяжелейшее состояние Табакова связывают с зубными имплантами
В данный момент Олег Табаков находится на лечении в Первой градской. По словам родных, актер ведет себя привычным образом, шутит, всех узнает, хорохорится, стараясь показать, что по-прежнему в боевой форме. В театре полагают, что тяжелое состояние актера вызвано зубными имплантами.

Тяжелейшее состояние Табакова связывают с зубными имплантами


Художественный руководитель МХТ им. Чехова, а также актер Олег Павлович Табаков уже более месяца находится на лечении в Первой градской. Там он оказался из-за сильнейшего воспалительного процесса. В данный момент медики сообщают, что кризис преодолен, благодаря крепкому организму Олега Павловича.

В театре полагают, что сильнейший воспалительный процесс был вызван зубными имплантами, а состояние Табакова попросту просмотрели в известной стоматологической клинике, в которой лечатся очень многие театральные деятели.

В итоге в Первую градскую Олег Табаков попал, будучи в запущенном состоянии. Но компетентные врачи своевременно оказали необходимую помощь актеру.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:06
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