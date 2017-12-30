Средневековое Общество плоской Земли стремительно набирает популярность по всему миру
Трудно поверить, что в наше технологически развитое время есть люди, верящие в средневековые понятия о строении нашей планеты. Однако Общество плоской Земли, корни которого уходят в средние темные века, становится все более популярно, и количество его последователей особенно возросло в 2017 году. Более того, членами Общества являются даже видные политики, один из которых выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния.
Современные ученые довольно категорически настроены относительно членов Общества плоской Земли, называя новое веяние «средневековой глупостью», так как еще во времена Античности астрономы вычислили, что Земля круглая, а математик, астроном и географ из Греции Эрастосфен довольно точно вычислил диаметр нашей планеты. Тем более глупо на фоне этих античных ученых выглядят сторонники теории о плоской Земле.
Движение Общества плоской Земли зародилось в Соединенных Штатах в 1956 году как противовес теоретикам мирового заговора, вводящих в обман землян о шарообразной форме планеты, в чем уверены последователи теории о плоской планете. А один из его ярых членов некто Майк Хьюз в текущем году прославился заявлениями о том, что собирается построить ракету дабы сфотографировать нашу Землю с космоса и доказать, что она плоская. Ракету он так и не сделал, однако стал настолько популярен, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния.
Современные ученые довольно категорически настроены относительно членов Общества плоской Земли, называя новое веяние «средневековой глупостью», так как еще во времена Античности астрономы вычислили, что Земля круглая, а математик, астроном и географ из Греции Эрастосфен довольно точно вычислил диаметр нашей планеты. Тем более глупо на фоне этих античных ученых выглядят сторонники теории о плоской Земле.
Движение Общества плоской Земли зародилось в Соединенных Штатах в 1956 году как противовес теоретикам мирового заговора, вводящих в обман землян о шарообразной форме планеты, в чем уверены последователи теории о плоской планете. А один из его ярых членов некто Майк Хьюз в текущем году прославился заявлениями о том, что собирается построить ракету дабы сфотографировать нашу Землю с космоса и доказать, что она плоская. Ракету он так и не сделал, однако стал настолько популярен, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:50