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Пентагон беспокоится о возможном срыве запланированных космических запусков
Согласно отчету генинспектора Пентагона, частные аэрокосмические компании не слишком ответственно относятся к своей работе. Так, SpaceX Илона Маска, ULA, являющаяся совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, а также аэрокосмическая организация Aerojet Rocketdyne, выполняющие заказы по запуску правительственных спутников на орбиту, допускают недопустимые нарушения в работе.

Пентагон беспокоится о возможном срыве запланированных космических запусков


Так, в частности, сотрудники SpaceX не уделяют должного внимания защите ракетных двигателей Merlin, а в помещениях, где разрешено размещать лишь предметы согласно инструктажу, проверяющие обнаружили посторонние вещи, принадлежащие сотрудникам компании. Та же картина предстала перед глазами и в компаниях Aerojet Rocketdyne, а в United Launch Alliance, где было обнаружено отклонение от работы с элементами, чувствительными к статистической электрики.

По словам инспектора Минобороны США, столь грубые ошибки повышают уровень рисков провальных запусков, а также способствуют задержке уже запланированных запусков. Исходя из проверки, Пентагон собирается продлить сотрудничество NASA с «Роскосмосом» по крайней мере еще на несколько лет, тем самым опровергнув раннее заявление о прекращении сотрудничества между этими космическими организациями.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:23
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