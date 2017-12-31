Автомобили Hyundai и KIA к 2025 году оснастят ИИ-помощником

Персональный помощник разрабатывается на базе Houndify, эта система предоставляет возможность внедрять в сервисы интерфейсы с управлением голосом. Благодаря виртуальному помощнику водители смогут управлять некоторыми опциями автомобиля, не выходя из дома, а также он сможет напоминать о запланированных делах или встречах.Система Intelligent Personal Agent в своём роде станет уникальной, так как данный помощник сможет выполнять несколько задач одновременно, чего не может делать ни один из существующих ИИ-помощников.Первые автомобили, оснащённые системой Intelligent Personal Agent, будут представлены на выставке CES. Масштабное внедрение ИИ-помощника в автомобили Hyundai и KIA начнётся в 2025 году.