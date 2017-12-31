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Автомобили Hyundai и KIA к 2025 году оснастят ИИ-помощником
Автомобили Hyundai и KIA к 2025 году буду оснащены помощником с искусственным интеллектом. В настоящее время инженеры компаний совместно с экспертами SoundHound разрабатывают систему Intelligent Personal Agent.

Автомобили Hyundai и KIA к 2025 году оснастят ИИ-помощником


Персональный помощник разрабатывается на базе Houndify, эта система предоставляет возможность внедрять в сервисы интерфейсы с управлением голосом. Благодаря виртуальному помощнику водители смогут управлять некоторыми опциями автомобиля, не выходя из дома, а также он сможет напоминать о запланированных делах или встречах.

Система Intelligent Personal Agent в своём роде станет уникальной, так как данный помощник сможет выполнять несколько задач одновременно, чего не может делать ни один из существующих ИИ-помощников.

Первые автомобили, оснащённые системой Intelligent Personal Agent, будут представлены на выставке CES. Масштабное внедрение ИИ-помощника в автомобили Hyundai и KIA начнётся в 2025 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 06:00
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