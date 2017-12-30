Полина Гагарина неожиданно устроила концерт для пассажиров самолета

Полина Гагарина со своими музыкантами неожиданно устроила импровизированный концерт для пассажиров самолета, спев песню «В лесу родилась елочка».Никак не надеялись на бесплатное выступление Полины Гагариной в сопровождении ее ансамбля пассажиры самолета «Н. Римский-Корсаков», которые летели на полной высоте.Полина с музыкантами прошлась по салону, исполняя песню «В лесу родилась елочка». Затем они поздравили всех с наступающим праздником Нового года.Импровизированное выступление Полины записывалось на видео и пополнило коллекцию многочисленных постов в ее аккаунте Instagram.Пассажиры были очень удивлены такому «дополнению» к бесплатному сервису авиакомпании. Те же, кто не летел этим рейсом, оставили множество восторженных комментариев под видео. Большинство хотело бы оказаться на борту самолета, чтобы им также повезло.