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Diablo 3 возвращает подземелье из сцеания оригинальной игры
Представлена информация, дополняющая новости об особенностях юбилейного патча The Darkening of Tristram для Diablo 3, который позиционируется в образе своеобразного ремейка на оригинальную Diablo.

Применением данного патча, игроки отправляются через портал в мир подземелья Собора из оригинальной версии игры. Именно здесь сюжет впервые столкнул нас с образом самого Диабло. Правда до этого, история требует прохождения с победой трех иконических игровых боссов, это - Мясник, Король - скелетов и Лазарь.
Diablo 3 возвращает подземелье из сцеания оригинальной игры


Разработчиками восстановлен весь ход событий, все сценарии 16 уровней подземелья и персонажи монстров из оригинальной игры. Также добавлены визуальные ретро - фильтры, саундтреки в стиле далеких девяностых, а так же классическая схема направленных движений по восьми направлениям.

Уже в январе будет возможен возврат в мир Diablo, а повтор подобного ивента, планируется ежегодно. Доступность к Подземельям Собора будет предоставляться всего лишь на протяжении одного месяца в очередном году, строго в режиме очередных приключений.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:08
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