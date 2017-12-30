Diablo 3 возвращает подземелье из сцеания оригинальной игры

Применением данного патча, игроки отправляются через портал в мир подземелья Собора из оригинальной версии игры. Именно здесь сюжет впервые столкнул нас с образом самого Диабло. Правда до этого, история требует прохождения с победой трех иконических игровых боссов, это - Мясник, Король - скелетов и Лазарь.Разработчиками восстановлен весь ход событий, все сценарии 16 уровней подземелья и персонажи монстров из оригинальной игры. Также добавлены визуальные ретро - фильтры, саундтреки в стиле далеких девяностых, а так же классическая схема направленных движений по восьми направлениям.Уже в январе будет возможен возврат в мир Diablo, а повтор подобного ивента, планируется ежегодно. Доступность к Подземельям Собора будет предоставляться всего лишь на протяжении одного месяца в очередном году, строго в режиме очередных приключений.