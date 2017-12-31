ЕБРР предоставит Украине ссуду в €150 млн на модернизацию железной дороги
ЕБРР подписал с Украиной соглашение о предоставлении ссуды в сумме €150 млн, которые пойдут на работы по модернизации железной дороги. Принципиальные договоренности по данному вопросу уже были достигнуты.
Второй путь железнодорожного полотна будет возводиться на перегоне от станции "Долинская" через "Николаев" до остановки "Колосовка". Денежные средства необходимы для прокладки электричества, а также для модернизации сигнальных систем оповещения на указанном отрезке путей, передает выдержки из пресс-релиза инфраструктурного ведомства Украины портал ТАСС.
Итоговая стоимость всех работ достигнет €300 млн. Украина заключила соглашение о сотрудничестве с ЕБРР еще в 2016 году. Модернизация железнодорожных путей позволит увеличить скорость движения составов до 25%. Кроме того, будет упрощена система допуска поездов до портовых систем Николаева. Проект предполагает создание 300 рабочих мест.
Второй путь железнодорожного полотна будет возводиться на перегоне от станции "Долинская" через "Николаев" до остановки "Колосовка". Денежные средства необходимы для прокладки электричества, а также для модернизации сигнальных систем оповещения на указанном отрезке путей, передает выдержки из пресс-релиза инфраструктурного ведомства Украины портал ТАСС.
Итоговая стоимость всех работ достигнет €300 млн. Украина заключила соглашение о сотрудничестве с ЕБРР еще в 2016 году. Модернизация железнодорожных путей позволит увеличить скорость движения составов до 25%. Кроме того, будет упрощена система допуска поездов до портовых систем Николаева. Проект предполагает создание 300 рабочих мест.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 01:30