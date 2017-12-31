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ЕБРР предоставит Украине ссуду в €150 млн на модернизацию железной дороги
ЕБРР подписал с Украиной соглашение о предоставлении ссуды в сумме €150 млн, которые пойдут на работы по модернизации железной дороги. Принципиальные договоренности по данному вопросу уже были достигнуты.

ЕБРР предоставит Украине ссуду в €150 млн на модернизацию железной дороги


Второй путь железнодорожного полотна будет возводиться на перегоне от станции "Долинская" через "Николаев" до остановки "Колосовка". Денежные средства необходимы для прокладки электричества, а также для модернизации сигнальных систем оповещения на указанном отрезке путей, передает выдержки из пресс-релиза инфраструктурного ведомства Украины портал ТАСС.

Итоговая стоимость всех работ достигнет €300 млн. Украина заключила соглашение о сотрудничестве с ЕБРР еще в 2016 году. Модернизация железнодорожных путей позволит увеличить скорость движения составов до 25%. Кроме того, будет упрощена система допуска поездов до портовых систем Николаева. Проект предполагает создание 300 рабочих мест.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 01:30
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