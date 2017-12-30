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Певица Валерия провела выходные дни в Швейцарии вместе с наследником Артемием
Певица Валерия решила немного отдохнуть от напряженного рабочего графика и провела выходные дни в Швейцарии вместе с наследником Артемием. Он живет в этой стране после блестящего окончания Вебстерского университета.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с сыном, а также лаконично отметила, что вышла на прогулку и дышит свежим воздухом. Подписчики сразу отметили сходство близких людей, после чего написали много комплиментов в адрес Валерии. Они отметили, что ребенок действительно любит свою звездную маму, которая рядом с ним выглядит молодой девушкой.

Певица Валерия провела выходные дни в Швейцарии вместе с наследником Артемием


Многие фанаты пожелали исполнительницы хорошо отдохнуть, после чего одобрили ее наряд и были довольны красивым и добрым сюжетом. Также лестные слова были посвящены сыну, который стал гордостью артистки, но не желает продолжать дело династии и становиться музыкантом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:38
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