Фил Кострубов использовал Лилию Четрару для интима, посчитав, что она видит в нём "таблетку от Захарьяша"

При этом разумный атлет не считает свой поступок подлым, и даже популярно объяснил, с чем связана его позиция. Как известно, молодой человек познакомился с брюнеткой на Сейшельских островах, когда девушка в очередной раз рассталась со своим кавалером Сергеем Захарьяшем, без особого труда согласившись не только на дружбу с Кострубовым, но и на "волшебство" с ним.Фил, в свою очередь, для себя решил, что Лилия просто использует его как "таблетку от своего парня", в связи с чем поспешил использовать её в ответ. Кострубов прекрасно понимал, что отношения с Четрару не будут долгими, так как импульсивная брюнетка вернётся к возлюбленному, когда Сергей извинится, а она "остынет". К слову, так всё и произошло.Проводить время с Лилией в постели Фил действительно любил, однако никаких чувств к ней не питал, и даже не обиделся, когда Четрару вернулась к Захарьяшу после первого же букета, подаренного им в знак примирения.