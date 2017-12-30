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Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась новогодней елкой в роскошных интерьерах
После развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская стала настоящей звездой. Украинская пианистка в России получила не только славу, но и миллионные капиталы, роскошную недвижимость, общая стоимость которой 100 млн рублей. В одной из трех шикарных квартир экс-супруга Джигарханяна установила стильную новогоднюю елку, которой похвасталась общественности.

Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась новогодней елкой в роскошных интерьерах


В роскошных апартаментах с камином Цымбалюк-Романовская установила новогоднюю стильную елку, о чем поспешила похвастаться общественности. Дизайнеры считают, что декор гостиной, которую украсили полевые цветы, маки, гортензии, стеклянные виолончели, обошелся украинской пианистке не менее, чем в 300 тысяч рублей.

Глядя на праздничное убранство своего дома, Цымбалюк-Романовская спокойно напевает советский хит, исполнителями которого были ВИА «Самоцветы» и «Пламя»: «Заметает зима, заметает, все, что было до тебя».
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:53
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