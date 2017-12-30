Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась новогодней елкой в роскошных интерьерах

В роскошных апартаментах с камином Цымбалюк-Романовская установила новогоднюю стильную елку, о чем поспешила похвастаться общественности. Дизайнеры считают, что декор гостиной, которую украсили полевые цветы, маки, гортензии, стеклянные виолончели, обошелся украинской пианистке не менее, чем в 300 тысяч рублей.Глядя на праздничное убранство своего дома, Цымбалюк-Романовская спокойно напевает советский хит, исполнителями которого были ВИА «Самоцветы» и «Пламя»: «Заметает зима, заметает, все, что было до тебя».