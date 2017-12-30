BBC поделилось списком лучших научных и экологических изданий, опубликованных в 2017 году
BBC опубликовало список лучшей научной литературы, появившейся в этом году:
Секретная торговля детьми шимпанзе. Дэвид Шукман и Сэм Пиранти
Ежегодное расследование Би-би-си секретной сети торговцев дикими животными, продающих детенышей шимпанзе, которое привело к спасению однолетнего шимпанзе.
Климатический волшебный кролик: Выталкивание CO2 из воздуха. Мэтт МакГрат
В 2017 году концентрации углекислого газа в атмосфере побили все рекорды, международные попытки ограничить количество парниковых газов не помогают избежать потепления. Могла ли технология выталкивания СО2 из воздуха решить проблему?
«Наши годы на Сатурне»: Эпическое путешествие Кассини. Пол Ринкон
Космическая миссия Кассини закончилась в сентябре 2017 года, после 13 лет исследования Сатурна и его спутников. Пол Ринкон рассказал, как это было.
Когда мы узнали, как Земля действительно работает. Джонатан Амос
Что бы вы внесли в список великих научных достижений 20-го века? Одним из открытий должно быть тектоника плит, о чем речь и идет.
Создание Интернета следующего поколения. Мэри-Энн Руссон
В лабораториях по всему миру разрабатывают сверхбыстрые «квантовые компьютеры». Но как будут взаимодействовать эти машины следующего поколения?
Разделенная пустыня Трампа: Дикая природа у пограничной стены. Виктория Гилл
Трамп обещает построить «великую стену» вдоль границы между США и Мексикой, ученые изучают дикую природу пустыни Соноран, уже разделенной таким барьером.
Сила миллиарда: Революция геномики Индии. Кэт Арни
Может ли попытка собрать генетические данные населения в один миллиард человек помочь Индии взять на себя инициативу в области передового здравоохранения?
Секретная торговля детьми шимпанзе. Дэвид Шукман и Сэм Пиранти
Ежегодное расследование Би-би-си секретной сети торговцев дикими животными, продающих детенышей шимпанзе, которое привело к спасению однолетнего шимпанзе.
Климатический волшебный кролик: Выталкивание CO2 из воздуха. Мэтт МакГрат
В 2017 году концентрации углекислого газа в атмосфере побили все рекорды, международные попытки ограничить количество парниковых газов не помогают избежать потепления. Могла ли технология выталкивания СО2 из воздуха решить проблему?
«Наши годы на Сатурне»: Эпическое путешествие Кассини. Пол Ринкон
Космическая миссия Кассини закончилась в сентябре 2017 года, после 13 лет исследования Сатурна и его спутников. Пол Ринкон рассказал, как это было.
Когда мы узнали, как Земля действительно работает. Джонатан Амос
Что бы вы внесли в список великих научных достижений 20-го века? Одним из открытий должно быть тектоника плит, о чем речь и идет.
Создание Интернета следующего поколения. Мэри-Энн Руссон
В лабораториях по всему миру разрабатывают сверхбыстрые «квантовые компьютеры». Но как будут взаимодействовать эти машины следующего поколения?
Разделенная пустыня Трампа: Дикая природа у пограничной стены. Виктория Гилл
Трамп обещает построить «великую стену» вдоль границы между США и Мексикой, ученые изучают дикую природу пустыни Соноран, уже разделенной таким барьером.
Сила миллиарда: Революция геномики Индии. Кэт Арни
Может ли попытка собрать генетические данные населения в один миллиард человек помочь Индии взять на себя инициативу в области передового здравоохранения?