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BBC поделилось списком лучших научных и экологических изданий, опубликованных в 2017 году
BBC опубликовало список лучшей научной литературы, появившейся в этом году:
BBC поделилось списком лучших научных и экологических изданий, опубликованных в 2017 году


Секретная торговля детьми шимпанзе. Дэвид Шукман и Сэм Пиранти

Ежегодное расследование Би-би-си секретной сети торговцев дикими животными, продающих детенышей шимпанзе, которое привело к спасению однолетнего шимпанзе.

Климатический волшебный кролик: Выталкивание CO2 из воздуха. Мэтт МакГрат

В 2017 году концентрации углекислого газа в атмосфере побили все рекорды, международные попытки ограничить количество парниковых газов не помогают избежать потепления. Могла ли технология выталкивания СО2 из воздуха решить проблему?

«Наши годы на Сатурне»: Эпическое путешествие Кассини. Пол Ринкон

Космическая миссия Кассини закончилась в сентябре 2017 года, после 13 лет исследования Сатурна и его спутников. Пол Ринкон рассказал, как это было.

Когда мы узнали, как Земля действительно работает. Джонатан Амос

Что бы вы внесли в список великих научных достижений 20-го века? Одним из открытий должно быть тектоника плит, о чем речь и идет.

Создание Интернета следующего поколения. Мэри-Энн Руссон

В лабораториях по всему миру разрабатывают сверхбыстрые «квантовые компьютеры». Но как будут взаимодействовать эти машины следующего поколения?

Разделенная пустыня Трампа: Дикая природа у пограничной стены. Виктория Гилл

Трамп обещает построить «великую стену» вдоль границы между США и Мексикой, ученые изучают дикую природу пустыни Соноран, уже разделенной таким барьером.

Сила миллиарда: Революция геномики Индии. Кэт Арни

Может ли попытка собрать генетические данные населения в один миллиард человек помочь Индии взять на себя инициативу в области передового здравоохранения?
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:00
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