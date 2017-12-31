Новый Nissan Juke дебютирует весной 2018 года

Как стало известно, новый кроссовер Nissan Juke будет иметь яркий дизайн, при этом ключевые элементы экстерьера будут выполнены в стиле последних моделей бренда. Nissan Juke 2019 года создают на глобальной платформе CMF-B. В моторной гамме помимо турбированных двигателей, войдёт полностью электрический мотор и гибридный силовой агрегат.В оснащение паркетника войдёт продвинутая система автономного управления ProPilot, благодаря которой автомобиль самостоятельно сможет передвигаться по трассе и в плотном городском потоке.Актуальная генерация кроссовера Nissan Juke на российском рынке доступна с силовым агрегатом ёмкостью 1,6 литра мощностью 117 лошадиных сил, работает он в тандеме с вариатором CVT и с переднеприводной системой. Стоимость автомобиля стартует от 1 027 000 рублей.