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Новый Nissan Juke дебютирует весной 2018 года
Весной 2018 года состоится дебют компактного кроссовера Nissan Juke новой генерации. В настоящее время работы по созданию нового паркетника находятся на стадии завершения.

Новый Nissan Juke дебютирует весной 2018 года


Как стало известно, новый кроссовер Nissan Juke будет иметь яркий дизайн, при этом ключевые элементы экстерьера будут выполнены в стиле последних моделей бренда. Nissan Juke 2019 года создают на глобальной платформе CMF-B. В моторной гамме помимо турбированных двигателей, войдёт полностью электрический мотор и гибридный силовой агрегат.

В оснащение паркетника войдёт продвинутая система автономного управления ProPilot, благодаря которой автомобиль самостоятельно сможет передвигаться по трассе и в плотном городском потоке.

Актуальная генерация кроссовера Nissan Juke на российском рынке доступна с силовым агрегатом ёмкостью 1,6 литра мощностью 117 лошадиных сил, работает он в тандеме с вариатором CVT и с переднеприводной системой. Стоимость автомобиля стартует от 1 027 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 03:00
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