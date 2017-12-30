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В Волгограде люди были удивлены странным свечением под звон бубенцов в небе
Пользователи сетей были заинтригованы новым снимком, сделанным свидетелями события из Волгограда. Люди были удивлены странным свечением в небе, которое сопровождалось звоном бубенцов.

В сюжете заметны огни зеленых и желтоватых оттенков, возникшие над городом, после чего юзеры выдвинули много различных версий. Одни лица упомянули новогоднего сказочного героя, решившего посетить это место на упряжке с оленями. Затем некоторые люди стали говорить о пришельцах и НЛО, заглянувших сюда, чтобы предупредить о будущих катастрофах.

В Волгограде люди были удивлены странным свечением под звон бубенцов в небе


Полет фантазии зрителей расширился, и они даже напомнили собратьям о страшном суде, когда мертвецы выйдут из могил. Только скептики остались верны себе, отметив, что здесь расположены теплицы, а свечение может быть обычными лампами для подогрева, но музыкальное сопровождение никто не смог пояснить.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:38
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