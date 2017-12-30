В Волгограде люди были удивлены странным свечением под звон бубенцов в небе

В сюжете заметны огни зеленых и желтоватых оттенков, возникшие над городом, после чего юзеры выдвинули много различных версий. Одни лица упомянули новогоднего сказочного героя, решившего посетить это место на упряжке с оленями. Затем некоторые люди стали говорить о пришельцах и НЛО, заглянувших сюда, чтобы предупредить о будущих катастрофах.Полет фантазии зрителей расширился, и они даже напомнили собратьям о страшном суде, когда мертвецы выйдут из могил. Только скептики остались верны себе, отметив, что здесь расположены теплицы, а свечение может быть обычными лампами для подогрева, но музыкальное сопровождение никто не смог пояснить.