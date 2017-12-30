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Экс-участница "Дома-2" Ольга Моцак просит подписчиков найти её мужа, бесследно исчезнувшего пять лет назад
Ольга Моцак, которая когда-то была участницей "Дома-2", поделилась с подписчиками своими проблемами, заявив, что пять лет назад у неё пропал супруг, и попросив помочь его найти.

Ольга, так и не сумев найти свою любовь на проекте, встретила Константина Акользина в подъезде после ухода за ворота. Молодые люди, познакомившиеся при обычных обстоятельствах, сразу понравились друг другу и стали встречаться, а через пару лет и вовсе узаконили свои отношения.

Экс-участница "Дома-2" Ольга Моцак просит подписчиков найти её мужа, бесследно исчезнувшего пять лет назад

Впрочем, в данный момент Моцак в одиночку воспитывает своего сына Матвея, так как после рождения первенца муж бесследно исчез. Пропажей мужчины занимались не только полицейские, но и поисковая команда «Лиза Алерт», на сайте которой можно узнать, что Константин перестал выходить на связь с Ольгой в 2012 году, когда отправился в Люберцы для встречи с предпринимателем.

Моцак до сих пор верит, что Акользин жив и здоров, и намерена сделать всё, чтобы найти его. При этом правоохранительные органы, по словам экс-жительницы телестройки, совсем не продвинулись в деле о пропаже Константина, и даже ни разу не позвали её для дачи показаний.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:09
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