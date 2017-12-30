Советник Трампа заявил о фальсификации миссии «Аполлон»

Лидер США Дональд Трамп отдал приказ о «возобновлении» полетов и высадки на Луне. В этот раз американские космонавты нацелены оставить на поверхности спутника Земли не только следы пребывания и флаг.Авторы проекта планируют реализовать первый полет в 2019 году, для этого они запустят необитаемую капсулу. В случае успеха, астронавты сделают попытку добраться до Луны. Однако полет космонавтов может произойти не ранее 2021 года.Ученые отметили, что в процессе миссии «Аполлон» в 1972 году астронавты благополучно передвигались на спутнике Земли. Сейчас же специалисты вовсе не уверены, что смогут долететь туда. Этот вопрос не остался без внимания занимающего должность советника президента США Дэвида Гелнертера. Он считает, что американские астронавты никогда не достигали поверхности Луны.