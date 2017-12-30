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В Китае любитель пауков случайно сжег 300 тарантулов под одеялом с подогревом
Китайский любитель пауков арендовал квартиру и держал там 300 тарантулов втайне от хозяйки. Однако чрезмерна забота о питомцах во время зимних холодов стала причиной гибели насекомых, сгоревших под одеялом, имеющим подогрев.

Мужчина был безутешен, заметив такое зрелище, а владелица пребывала в шоке после того, как узнала, что стало причиной пожара, повредившего стены ее дома. Женщина не собиралась выслушивать оправдания арахнолога, старающегося пояснить, что его потеря намного больше, чем небольшие повреждения в помещении.

В Китае любитель пауков случайно сжег 300 тарантулов под одеялом с подогревом


Пока китаец с живыми питомцами ищет новый дом, а пострадавшая особа собрала останки ядовитых членистоногих и собирается обратиться в суд. Защитники животных ведут дискуссии с собратьями, принявшими сторону частных лиц, так что между сторонами возникло противостояние.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:13
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