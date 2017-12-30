В Китае любитель пауков случайно сжег 300 тарантулов под одеялом с подогревом

Мужчина был безутешен, заметив такое зрелище, а владелица пребывала в шоке после того, как узнала, что стало причиной пожара, повредившего стены ее дома. Женщина не собиралась выслушивать оправдания арахнолога, старающегося пояснить, что его потеря намного больше, чем небольшие повреждения в помещении.Пока китаец с живыми питомцами ищет новый дом, а пострадавшая особа собрала останки ядовитых членистоногих и собирается обратиться в суд. Защитники животных ведут дискуссии с собратьями, принявшими сторону частных лиц, так что между сторонами возникло противостояние.