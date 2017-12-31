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В Японии сняли с производства легендарный седан Mitsubishi Lancer
В компании Mitsubishi снимают с производства седан Lancer. Последние экземпляры легендарного автомобиля Mitsubishi Lancer сошли с конвейера в Японии в декабре 2017 года.

В Японии сняли с производства легендарный седан Mitsubishi Lancer


В производство автомобиль Mitsubishi Lancer поступил 10 лет тому назад, последний рестайлинг седану был сделан в 2017 году. На российский рынок данная модель не поставляется с 2015 года. Последние экземпляры Mitsubishi Lancer в настоящее время распродают в Австралии, Канаде и США.

На азиатских рынках в ближайшее время можно будет приобрести только модернизированную версию Mitsubishi Grand Lancer. Обновлённый седан получил X-образный дизайн передней части кузова, новую головную оптику, новые бамперы и задние фонари.

В качестве силовой установки Mitsubishi Grand Lancer выступает бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра производительностью 140 лошадиных сил, работает он на пару с вариатором CVT. Автомобиль предлагается только с передним приводом.
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Добавил: Алина Сегодня, 05:00
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