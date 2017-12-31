В Японии сняли с производства легендарный седан Mitsubishi Lancer

В производство автомобиль Mitsubishi Lancer поступил 10 лет тому назад, последний рестайлинг седану был сделан в 2017 году. На российский рынок данная модель не поставляется с 2015 года. Последние экземпляры Mitsubishi Lancer в настоящее время распродают в Австралии, Канаде и США.На азиатских рынках в ближайшее время можно будет приобрести только модернизированную версию Mitsubishi Grand Lancer. Обновлённый седан получил X-образный дизайн передней части кузова, новую головную оптику, новые бамперы и задние фонари.В качестве силовой установки Mitsubishi Grand Lancer выступает бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра производительностью 140 лошадиных сил, работает он на пару с вариатором CVT. Автомобиль предлагается только с передним приводом.