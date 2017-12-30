Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для календаря

Знаменитость блистала перед камерами в платье от Валентина Юдашкина с высокой прической. Она отметила, что является символом сентября и побывала на волшебном балу, где выступает балет Петипа. Подписчики сразу оценили воздушный и женственный образ Ольги Кузьминой, бросающей взор на соскользнувший с ноги пуант. Они были восхищены столь очаровательным зрелищем и написали много комплиментов актрисе.Многие фанаты назвали ее красивой особой, которой идет этот наряд. Он прекрасно гармонирует с рыжими волосами, а весь образ идеально подходит для осенней палитры цветов. После этого люди поздравили звезду с наступающими праздниками и пожелали ей всегда оставаться молодой и эмоциональной личностью.