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Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для календаря
Поклонники актрисы узнали, что она приняла участие в фотосессии для календаря “Русский Силуэт & Балет”. Ольга Кузьмина примерила образ Золушки и опубликовала фото в блоге.

Знаменитость блистала перед камерами в платье от Валентина Юдашкина с высокой прической. Она отметила, что является символом сентября и побывала на волшебном балу, где выступает балет Петипа. Подписчики сразу оценили воздушный и женственный образ Ольги Кузьминой, бросающей взор на соскользнувший с ноги пуант. Они были восхищены столь очаровательным зрелищем и написали много комплиментов актрисе.

Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для календаря


Многие фанаты назвали ее красивой особой, которой идет этот наряд. Он прекрасно гармонирует с рыжими волосами, а весь образ идеально подходит для осенней палитры цветов. После этого люди поздравили звезду с наступающими праздниками и пожелали ей всегда оставаться молодой и эмоциональной личностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
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