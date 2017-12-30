Власти Санкт-Петербурга потратят более 900 млн рублей на газовые автобусы

В рамках официального сайта Государственных закупок размещены два тендера. При этом первый тендер на 524 300 000 рублей предполагает закупку тридцати шести низкопольных автобусов, которые работают на газовом топливе. ГУП «Пассажиравтотранс» планирует ещё двадцать автобусов большой вместимости за 389 000 000 рублей (до 170 человек). Заявки для участия в конкурсе принимают до 15 января. При этом итоги тендеров подведут двадцать второго января будущего года.Раньше городские власти планировали, что не меньше половины всех автобусов, которые задействованы на маршрутах современного общественного транспорта, должны перевести на газомоторное топливо к 2023 году.