Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним условиям

Ранее электрокар Tesla Model 3 оснащали цепями противоскольжения, на заснеженных трассах они обеспечивают хорошее сцепление. В настоящее время электрокары Tesla стали пользоваться спросом в заснеженных странах, в связи с этим машины будут переоборудованы под суровые климатические условия.При низкой температуре эффективность аккумуляторов падает, батареи дольше заряжаются, их мощность снижается, а вместе с этим уменьшается дальность хода. Чтобы уменьшить влияние низкой температуры на аккумулятор, инженеры Tesla наделили автомобили предпусковым подогревом. С целью сохранить эффективность работы электрокара американские разработчики рекомендуют включать подогрев батареи минимум за час до поездки.