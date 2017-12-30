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Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним условиям
Американская компания Tesla начала подготавливать свои электрокары к суровым зимним условиям. Электрокары оснащают системой предварительного нагрева аккумулятора для того, чтобы увеличить эффективность батарей при низкой температуре.

Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним условиям


Ранее электрокар Tesla Model 3 оснащали цепями противоскольжения, на заснеженных трассах они обеспечивают хорошее сцепление. В настоящее время электрокары Tesla стали пользоваться спросом в заснеженных странах, в связи с этим машины будут переоборудованы под суровые климатические условия.

При низкой температуре эффективность аккумуляторов падает, батареи дольше заряжаются, их мощность снижается, а вместе с этим уменьшается дальность хода. Чтобы уменьшить влияние низкой температуры на аккумулятор, инженеры Tesla наделили автомобили предпусковым подогревом. С целью сохранить эффективность работы электрокара американские разработчики рекомендуют включать подогрев батареи минимум за час до поездки.
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Добавил: Алина Сегодня, 23:15
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