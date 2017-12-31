NASA: десятку популярных снимков за 2017 год возглавило фото солнечного затмения над озером Каскейд
Специалисты NASA составили рейтинг наиболее популярных снимков за 2017 год. В десятке лучших оказалась фотография «меланхоличного» Юпитера, а лидером рейтинга стал фотокадр солнечного затмения, пойманным в объектив над озером Каскейд.
У пользователей Сети появилась возможность лицезреть сразу все фотоснимки, которые попали в перечень лучших, сотрудники NASA разместили видеоматериал на канале YouTube. Второе место в рейтинге отвели публикации, на которой показано, как Луна закрывает Солнце, а тройку лидеров замыкает кадр под названием «Космос между нами». Лунный транзит на МКС оказался на четвертом месте, а пятое место занял «межзвездный посетитель».
На шестое место попало фото «меланхоличного» Юпитера, а на седьмое – обломки сверхновой Кассиопеи А. Авторы показали на фотографии расположение кальция, серы, кремния и железа на внеземном объекте. Восьмую позицию рейтинга занял фотоматериал, на котором изображена пятничная черная дыра. Девятое место досталось фото с видом на ночную Италию с высоты МКС. Последнее место популярных снимков заняла фотография столкновения черных дыр.
У пользователей Сети появилась возможность лицезреть сразу все фотоснимки, которые попали в перечень лучших, сотрудники NASA разместили видеоматериал на канале YouTube. Второе место в рейтинге отвели публикации, на которой показано, как Луна закрывает Солнце, а тройку лидеров замыкает кадр под названием «Космос между нами». Лунный транзит на МКС оказался на четвертом месте, а пятое место занял «межзвездный посетитель».
На шестое место попало фото «меланхоличного» Юпитера, а на седьмое – обломки сверхновой Кассиопеи А. Авторы показали на фотографии расположение кальция, серы, кремния и железа на внеземном объекте. Восьмую позицию рейтинга занял фотоматериал, на котором изображена пятничная черная дыра. Девятое место досталось фото с видом на ночную Италию с высоты МКС. Последнее место популярных снимков заняла фотография столкновения черных дыр.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00