АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

NASA: десятку популярных снимков за 2017 год возглавило фото солнечного затмения над озером Каскейд
Специалисты NASA составили рейтинг наиболее популярных снимков за 2017 год. В десятке лучших оказалась фотография «меланхоличного» Юпитера, а лидером рейтинга стал фотокадр солнечного затмения, пойманным в объектив над озером Каскейд.

NASA: десятку популярных снимков за 2017 год возглавило фото солнечного затмения над озером Каскейд


У пользователей Сети появилась возможность лицезреть сразу все фотоснимки, которые попали в перечень лучших, сотрудники NASA разместили видеоматериал на канале YouTube. Второе место в рейтинге отвели публикации, на которой показано, как Луна закрывает Солнце, а тройку лидеров замыкает кадр под названием «Космос между нами». Лунный транзит на МКС оказался на четвертом месте, а пятое место занял «межзвездный посетитель».

На шестое место попало фото «меланхоличного» Юпитера, а на седьмое – обломки сверхновой Кассиопеи А. Авторы показали на фотографии расположение кальция, серы, кремния и железа на внеземном объекте. Восьмую позицию рейтинга занял фотоматериал, на котором изображена пятничная черная дыра. Девятое место досталось фото с видом на ночную Италию с высоты МКС. Последнее место популярных снимков заняла фотография столкновения черных дыр.

Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода снова уронила микрофон во время
Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом
Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и
Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом
В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Просмотреть все новости