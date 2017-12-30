Юлия Ковальчук нарядила елку и рассказала об ощущениях Нового года после рождения дочери

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию новогодней елки, а в подписи рассказала, что выбирала и наряжала праздничное дерево самостоятельно. Также сама Юлия упаковывала и подарки, которые лежат под елкой. «Так что точно сделано с любовью», - добавила певица.Юля поделилась с фолловерами своими предпраздничными ощущениями, заметив, что именно в этом году к ней вернулось предвкушение Нового года как в детстве.Как предполагает сама певица, это случилось потому, что она находится дома, с родными и в новом статусе мамы маленькой дочери. Всем поклонникам Юлия пожелала такой же теплоты и уюта.Напомним, в октябре текущего года 34-летняя Юлия Ковальчук и ее 36-летний муж Алексей Чумаков стали впервые родителями - у супругов родилась дочь. Певица долго скрывала свою беременность, так как она была долгожданной – пара вместе уже более 10 лет.