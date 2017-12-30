Арай Чобанян возмутил зрителей, назвав всех участниц "Дома-2" девушками лёгкого поведения

Стоит отметить, что многие зрители не так давно считали так же, однако теперь просят изгнать Арая за пределы реалити-шоу. По словам фолловеров, молодой человек, не желая искать девушку своей мечты на телестрйке, нарушает правила, поставленные организаторами.К слову, девушка у Чобаняна в данный момент имеется. Это Александра Шева, с которой загорелый красавчик на днях не только помирился, но и заселился в новую виллу на Сейшельских островах. Хотя, если верить словам Алексея Купина и Майи Донцовой, дом возлюбленные разрушили уже за два дня проживания в его стенах.При этом и ранее мало кто верил, что Арай собирается создавать с Александрой семью, а теперь, когда парень сказал всё, что думает о девушках из "Дома-2", даже надежды самых ярых поклонников пары разбились окончательно.Впрочем, нашлись среди зрителей и те, кто считает, что Арай просто сказал правду, в связи с чем выгонять его за ворота как-то глупо.