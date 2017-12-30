Арай Чобанян возмутил зрителей, назвав всех участниц "Дома-2" девушками лёгкого поведения
Арай Чобанян, являющийся участником "Дома-2", где строят любовь, неожиданно признался, что не планировал и не планирует серьёзных отношений на периметре, считая особами лёгкого поведения всех участниц проекта без исключения.
Стоит отметить, что многие зрители не так давно считали так же, однако теперь просят изгнать Арая за пределы реалити-шоу. По словам фолловеров, молодой человек, не желая искать девушку своей мечты на телестрйке, нарушает правила, поставленные организаторами.
К слову, девушка у Чобаняна в данный момент имеется. Это Александра Шева, с которой загорелый красавчик на днях не только помирился, но и заселился в новую виллу на Сейшельских островах. Хотя, если верить словам Алексея Купина и Майи Донцовой, дом возлюбленные разрушили уже за два дня проживания в его стенах.
При этом и ранее мало кто верил, что Арай собирается создавать с Александрой семью, а теперь, когда парень сказал всё, что думает о девушках из "Дома-2", даже надежды самых ярых поклонников пары разбились окончательно.
Впрочем, нашлись среди зрителей и те, кто считает, что Арай просто сказал правду, в связи с чем выгонять его за ворота как-то глупо.
Стоит отметить, что многие зрители не так давно считали так же, однако теперь просят изгнать Арая за пределы реалити-шоу. По словам фолловеров, молодой человек, не желая искать девушку своей мечты на телестрйке, нарушает правила, поставленные организаторами.
К слову, девушка у Чобаняна в данный момент имеется. Это Александра Шева, с которой загорелый красавчик на днях не только помирился, но и заселился в новую виллу на Сейшельских островах. Хотя, если верить словам Алексея Купина и Майи Донцовой, дом возлюбленные разрушили уже за два дня проживания в его стенах.
При этом и ранее мало кто верил, что Арай собирается создавать с Александрой семью, а теперь, когда парень сказал всё, что думает о девушках из "Дома-2", даже надежды самых ярых поклонников пары разбились окончательно.
Впрочем, нашлись среди зрителей и те, кто считает, что Арай просто сказал правду, в связи с чем выгонять его за ворота как-то глупо.