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ФАС выявила десятикратное завышение расценок на обезболивающее
Представителями Федеральной антимонопольной службы России обнародована информация касательно резкого увеличения расценок на болеутоляющие препараты. ФАС передана информация, что расценки на обезболивающие средства увеличились в 10 раз.

ФАС выявила десятикратное завышение расценок на обезболивающее

Экспертами ФАС были проанализированы расценки на препарат «Нексиум», который производит фармацевтическая компания AstraZeneca. Средство обладает болеутоляющими свойствами. Имеется информация, что в тринадцати странах, где распространяется этот препарат, расценка на него в 10 раз меньше ценника, который предлагается в РФ. Примером этому служит упаковка на 40 мг этого болеутоляющего средства, которое распространяют в России по средней цене 1510 рублей. Аналогичный препарат можно купить в Хорватии за сумму в 179 рублей.

Представителями шведской компании AstraZeneca отмечается, что расценки установили неверно из-за недостоверных данных при регистрации продукта.
Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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