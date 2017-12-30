ФАС выявила десятикратное завышение расценок на обезболивающее

Экспертами ФАС были проанализированы расценки на препарат «Нексиум», который производит фармацевтическая компания AstraZeneca. Средство обладает болеутоляющими свойствами. Имеется информация, что в тринадцати странах, где распространяется этот препарат, расценка на него в 10 раз меньше ценника, который предлагается в РФ. Примером этому служит упаковка на 40 мг этого болеутоляющего средства, которое распространяют в России по средней цене 1510 рублей. Аналогичный препарат можно купить в Хорватии за сумму в 179 рублей.Представителями шведской компании AstraZeneca отмечается, что расценки установили неверно из-за недостоверных данных при регистрации продукта.