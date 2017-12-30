АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Оскар Кучера в Instagram под фото из детства поздравил своего отца с Днем рождения
Оскар Кучера поделился в Instagram детским фото со своим отцом, которого тепло поздравил в Днем рождения.
Оскар Кучера в Instagram под фото из детства поздравил своего отца с Днем рождения


Оскар Кучера опубликовал в своем аккаунте Instagram черно-белую фотографию из детства, на которой он запечатлен вместе с отцом. В подписи к трогательному снимку он поздравил своего папу с Днем рождения – 29 декабря ему исполнилось 83 года.

«Будь ты нам здоров и продолжай творить!!! Мы все тебя очень любим!!!» - написал Оскар. Фолловеры тут же присоединились к поздравлениям и начали сравнивать черты лица сына и отца.

Оскар Кучера в Instagram под фото из детства поздравил своего отца с Днем рождения


Подписчики высказали от всей души добрые слова в адрес отца Кучеры, прежде всего желая ему душевного и телесного здоровья, долгих лет активной жизни, наполненной радостью и счастьем.

Поклонники Оскара выражают восхищение и удивление от того, насколько он похож на своего отца: «копия», «как две капли воды», «папин сын» - пишут они.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:54
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Санкт-Петербурга потратят более 900 млн
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Просмотреть все новости