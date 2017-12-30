Оскар Кучера в Instagram под фото из детства поздравил своего отца с Днем рождения

Оскар Кучера поделился в Instagram детским фото со своим отцом, которого тепло поздравил в Днем рождения.Оскар Кучера опубликовал в своем аккаунте Instagram черно-белую фотографию из детства, на которой он запечатлен вместе с отцом. В подписи к трогательному снимку он поздравил своего папу с Днем рождения – 29 декабря ему исполнилось 83 года.«Будь ты нам здоров и продолжай творить!!! Мы все тебя очень любим!!!» - написал Оскар. Фолловеры тут же присоединились к поздравлениям и начали сравнивать черты лица сына и отца.Подписчики высказали от всей души добрые слова в адрес отца Кучеры, прежде всего желая ему душевного и телесного здоровья, долгих лет активной жизни, наполненной радостью и счастьем.Поклонники Оскара выражают восхищение и удивление от того, насколько он похож на своего отца: «копия», «как две капли воды», «папин сын» - пишут они.