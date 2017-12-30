Соседка Ольги Рапунцель рассказала, как её унижали самые униженные

"Она моя соседка. Я её больше всех остальных на проекте знаю. С самого детства. И что значит не травите её в Интернете? А ей не привыкать - её по жизни травили. Она униженная самыми униженными", - гласит пост незнакомки.

Не секрет, что в данный момент Рапунцель то и дело критикуется зрителями, которые не верят ни в неё беременность, ни каким-либо другим словам девушки. Да и Щетинин, разозлившийся после выселения из комнаты Ольги, не был хорошего мнения о ней. К слову, недавно Кирилл попросил подписчиков не оскорблять женщину, которая ждёт девочку, пообещав блокировать за это всех в соц-сети.Тут-то и появилась некая бывшая соседка Рапунцель, больше всех удивившаяся после сказанного Щетининым. Женщина заявила, что знакома с Ольгой с детства и прекрасно знает, что к унижениям ей не привыкать.