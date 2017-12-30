В Перми детям провели операцию методом эндоскопии

Сообщается, что все операции закончились хорошо и маленьких пациентов в скором времени выпишут из больницы. Как утверждает заместитель руководителя Минздрава Пермского края Михаил Мальцев, в дальнейшем ведомство также собирается проводить подобные мероприятия. Целью таких поездок является оказание качественного медицинского обслуживания с использованием современных приборов не только жителям регионального центра, но и пригородов.Также ведущие специалисты Краевой детской клинической больницы должны консультировать врачей из небольших городов, чтобы те повышали свою квалификацию. В рамках этой поездки хирурги дали врачам Березниковской больницы советы по поводу лечения детей.