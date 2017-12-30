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В Перми детям провели операцию методом эндоскопии
В Министерстве здравоохранения Пермского края решили провести мероприятие, в рамках которого лучшие детские хирурги региона были отправлены в городскую больницу имени Вагнера Е.А. в Березниках. Там специалисты провели детям операции методом эндоскопии с использованием современного оборудования

В Перми детям провели операцию методом эндоскопии


Сообщается, что все операции закончились хорошо и маленьких пациентов в скором времени выпишут из больницы. Как утверждает заместитель руководителя Минздрава Пермского края Михаил Мальцев, в дальнейшем ведомство также собирается проводить подобные мероприятия. Целью таких поездок является оказание качественного медицинского обслуживания с использованием современных приборов не только жителям регионального центра, но и пригородов.

Также ведущие специалисты Краевой детской клинической больницы должны консультировать врачей из небольших городов, чтобы те повышали свою квалификацию. В рамках этой поездки хирурги дали врачам Березниковской больницы советы по поводу лечения детей.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:23
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