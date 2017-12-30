АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Евгения Феофилактова устроила фотосессию в сексапильном наряде под новогодней ёлкой
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова устроила фотосессию в эротическом наряде прямо под новогодней ёлкой, а снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

Для новогодне-эротической фотосессии девушка выбрала короткую ночнушку розового цвета. Евгения удобно расположилась на полу под елкой, красиво позируя фотографу.

Евгения Феофилактова устроила фотосессию в сексапильном наряде под новогодней ёлкой

"Как же уютно дома, новогодняя атмосфера, за окном снежок, а я лежу такая загорелая", - так подписала Феофилактова данный пост.

Новогодняя публикация бывшей участницы главной телестройки страны к этому часу оценена отметками "нравится" более 20 тысяч раз. Фолловерами оставлено более 150 комментариев. Фанаты восторгаются красотой Евгении, а нежный образ, как они считают, только подчёркивает её внешние достоинства.

Напомним, Феофилактова не так давно перебралась со своим сыном Даниэлем в элитный загородный дом своего нового возлюбленного. Девушка надеется, что с этим мужчиной у неё всё получится и она сможет обрести женское счастье.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:36
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Санкт-Петербурга потратят более 900 млн
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Просмотреть все новости