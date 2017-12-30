Евгения Феофилактова устроила фотосессию в сексапильном наряде под новогодней ёлкой

"Как же уютно дома, новогодняя атмосфера, за окном снежок, а я лежу такая загорелая", - так подписала Феофилактова данный пост.

Для новогодне-эротической фотосессии девушка выбрала короткую ночнушку розового цвета. Евгения удобно расположилась на полу под елкой, красиво позируя фотографу.Новогодняя публикация бывшей участницы главной телестройки страны к этому часу оценена отметками "нравится" более 20 тысяч раз. Фолловерами оставлено более 150 комментариев. Фанаты восторгаются красотой Евгении, а нежный образ, как они считают, только подчёркивает её внешние достоинства.Напомним, Феофилактова не так давно перебралась со своим сыном Даниэлем в элитный загородный дом своего нового возлюбленного. Девушка надеется, что с этим мужчиной у неё всё получится и она сможет обрести женское счастье.